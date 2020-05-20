سطيف ثلاثيني يضرم النار في جسده بحي بومرشي وسط المدينة

أقدم شاب ثلاثيني أمس الأربعاء على إضرام النار في حسده بعد سكب البنزين محاولا الإنتحار بحي بومرشي وسط مدينة سطيف.

وحسب مصادر الحماية المدنية فقد اصيب الشاب بحروق من الدرجة الثالثة أين تم نقله على جناح السرعة إلى المستشفى .

فيما فتحت مصالح الشرطة تحقيقا حول أسباب قدوم الشاب على سكب البنزين على نفسه ومحاولته الانتحار باضرام النار في نفسه

كما أكد مصدر من مستشفى محمد عبد النور ان الضحية يقبع الآن تحت العناية المركزة يصارع الموت لكن وضعه خطير جدا بسبب الحروق.

في حين تبقى هوية الشاب غير معروفة لعدم العثور على وثائق تثبت هوية صاحبها.