سطيف: جريحان في حالة خطيرة إثر اصطدام 3 سيارات وحافلة للنقل المدرسي

تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الأحد بولاية سطيف، من إصابة شخصين بجروح متفاوتة أحدهما في حالة خطيرة. إثر حادث اصطدام تسلسلي بين 3 مركبات سياحية و حافلة للنقل المدرسي فارغة.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع اليوم الأحد بالطريق السيار “شرق-غرب” في شطره الرابط بين سطيف و العلمة. حيث وقع في حدود الساعة السادسة و 18 دقيقة على مستوى النقطة الكيلومترية رقم 324 (العلمة) باتجاه الجزائر العاصمة.

وتدخلت الوحدة الرئيسة للحماية المدنية بسطيف مدعمة بالوحدة الثانوية للعلمة لإجلاء المصابين وهما طفل “11 سنة” مصاب على مستوى الظهر و رجل “61 سنة” في حالة خطيرة بعد أن أصيب بجروح متعددة. و قد تم نقل المصابين إلى كل من مستشفى “صروب الخثير” بمدينة العلمة و المركز الاستشفائي الجامعي محمد عبد النور سعادنة بعاصمة الولاية يضيف المصدر.

و استنادا لذات المصدر، فإن أسباب الحادث تعود إلى الضباب الكثيف الذي حجب الرؤية. مما تسبب في الاصطدام التسلسلي للمركبات . وقد فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ظروف و ملابسات هذا الحادث .