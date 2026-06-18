سطيف.. جريمة قتل بشعة بعين ولمان.. مقتل عشريني وجرح شقيقه  

اهتزّ حي 50 مسكنًا وسط مدينة عين ولمان، مساء اليوم الخميس، على وقع جريمة قتل مروعة، راح ضحيتها شاب في العقد الثاني من عمره، إثر تلقيه طعنة خنجر على مستوى القلب.

وحسب مصدر “النهار أونلاين”، وقعت الجريمة إثر شجار بين شخصين في الثلاثين من العمر وشقيقين، تطور إلى اعتداء بسلاح أبيض.

وأسفر الاعتداء عن مقتل الشاب العشريني في عين المكان، متأثراً بطعنة قاتلة أصابت قلبه مباشرة.

كما تعرّض شقيق الضحية لإصابة بليغة على مستوى الفخذ، تم نقله على جناح السرعة إلى مستشفى محمد بوضياف بعين ولمان.

وبسبب النزيف الحاد وفقدانه كمية كبيرة من الدم، قرر الطاقم الطبي تحويله فوراً إلى المستشفى الجامعي بسطيف لتلقي العلاج اللازم.

وبعدما باشرت المصالح الأمنية المختصة التحقيق في ملابسات الجريمة، تم توقيف المتورطين. في وقت سادت حالة من الصدمة والذهول بين سكان الحي.