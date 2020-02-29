سطيف.. جريمة قتل بشعة راح ضحيتها عريس بقي أسبوع على زفافه

اهتزت ليلة أمس الجمعة، مشتة أولاد مساهل، بمنطقة الزراية ببلدية بيضاء بسطيف، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 25 سنة.

وقتل الضحية “م.ع”، من طرف شخص مجهول، بواسطة سلاح ناري تقليدي الصنع، والمعروف محليا بإسم “قراندفوزي”.

وأكدت مصادر موثوقة، لـ”النهار اون لاين”، بأن الجاني باغت الضحية في الظلام الدامس، بالقرب من منزله، وأرداه قتيلا بطلقة نار من الخلف، لم يتم سماعها إلا عند إطلاقها.

وقد عثر على الضحية جثة هامدة، في حين، لم تكشف مصادرنا أسباب الجريمة، خاصة أن الجاني لاذ بالفرار، بعد أن ترك السلاح الناري، عشرة أمتار عن مسرح الجريمة.

وتولت الشرطة العلمية التابعة للدرك الوطني، رفع البصمات ومعاينة الموقع.

ورجح سكان الزراية، بأن الجاني قد يكون لصا حاول سرقة الماشية، أو سيارة الضحية من نوع “كيا بيكانتو”، كانت مركونة بالقرب من المنزل، ويكون قد تفاجأ بخروج الضحية من منزله.

وأفادت مصادرنا، بأن الضحية كان يحضر لحفل زفافه الأسبوع المقبل، وقد إقتنى كل المستلزمات، بما فيها لحم الوليمة من منطقة رأس العيون التابعة لولاية باتنة، لكنها استعملت للأسف في مأتمه.

للإشارة، المرحوم يتيم، حيث فقد والديه منذ ستة أشهر فقط.