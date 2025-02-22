سطيف.. جريمة قتل راح ضحيتها كهل على يد أخيه

اهتزت مدينة سطيف على وقع جريمة شنعاء في ساعات متاخرة من ليلة البارحة راح ضحيتها كهل في الأربعين من عمره بعدما اقدم شقيقة على طعنه بخنجر على مستوى القلب ارداه قتيلا بحي عين الطريق بلدية سطيف.

وحسب مصادر النهار فان الجاني اقدم على فعلته بعد ان فقد أعصابه وهو يحاول تهدأت وإسكات شقيقه الذي خرج عن السيطرة بسبب شجار عائلي وهو يتلفظ بكلام قبيح ويصرخ بأعلى صوته لفضح العائلة امام الناس الأمر الذي زاد من غضب الجاني.

أين قام بحلب سكينا من المطبخ وهجم على أخيه بطعنة واحدة أنهت الصراخ في لحظات إلى الأبد وسط ذهول الحضور الوقت الذي وصلت فرقة الدرك الوطني بعين الطريق التي أوقفت الجاني

كما فتحت تحقيقا معمقا في ملابسات الجريمة. ومن ثم تم رفع جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الجامعي سعادنة محد عبد النور بسطيف .