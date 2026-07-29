سطيف.. جزار بحي كعبوب محل متابعة قضائية بعد حجز ما يقارب 4 قناطير من اللحوم الفاسدة

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف الضبطية القضائية بمتابعة التحقيق مع جزار ينشط بحي كعبوب وسط مدينة سطيف، بعد تورطه في قضية ترويج لحوم حمراء غير صالحة للاستهلاك البشري.

وحسب مصادر أمنية، فإن المشتبه فيه مثُل صباح اليوم أمام مصالح الأمن الحضري الثامن، حيث تم الاستماع إليه في محضر سماع رسمي. وذلك بعدما تم ضبطه بالجرم المشهود خلال خرجة ميدانية قامت بها مساء أمس مديرية حفظ الصحة والنظافة العمومية لبلدية سطيف بالتنسيق مع المصالح الأمنية.

وأسفرت العملية عن حجز ما يقارب 4 قناطير من اللحوم الحمراء، أي 322 كلغ، كانت متغيرة اللون والرائحة وغير مدموغة. إضافة إلى حجز 180 ألف بيضة محفوظة في ظروف غير صحية تشكل خطرا مباشرا على صحة المستهلك.

وشدّدت نيابة الجمهورية عن طريق الضبطية للذهاب بعيدا في التحقيق لمعرفة مصدر هذه اللحوم غير المدموغة وغير الصالحة للاستهلاك البشري. مع تحديد الجهات التي تم توجيهها إليها. وتحديد ما إذا كانت هناك أطراف أخرى متورطة في هذه الممارسات الماسة بالصحة العمومية.

وأكد المصدر ذاته أنه تم تحويل الكميات المحجوزة إلى الاستهلاك الحيواني وفق الإجراءات القانونية المعمول بها. فيما تم إخلاء سبيل المعني في انتظار استكمال التحقيق وعرض الملف على الجهات القضائية المختصة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية أثارت الرأي العام السطايفي. لا سيما وأن المعني معروف بأنه من بين الممونين الكبار لأصحاب المطاعم ومحلات الأكل السريع بالمدينة.