سطيف.. جمعية القوافل الطبية تدعم مصلحة الإنعاش الطبي بوسائل عمل جديدة

قامت جمعية القوافل الطبية بولاية سطيف بدعم مصلحة الإنعاش الطبي بوسائل عمل جديدة.

حيث استلمت مصلحة الانعاش الطبي بالمستشفى الجامعي سعادنة محمد عبد النور بسطيف جهاز MONITEUR MULTIFILTRATE الأول من نوعه على مستوى ولاية سطيف في مصالح الانعاش الطبي.

الجهاز الذي سلمته جمعية القوافل الطبية تقدر قيمته الملية بـ 520 مليون .

ويعتبر هذا الجهاز إضافة هامة لمصلحة الانعاش الطبي و لكل مرضى المنطقة و هذا لإستعمالاته المتعددة وسيخفف الكثير على المرضى ويساعد في التكفل الاحسن و الأمثل بهم.

ويعد هذا الجهاز أحد التقنيات المستعملة في تصفية الدم مماثلة لغسيل الكلى”Hémodialyse” والذي يستخدم بشكل حصري تقريبا في الإنعاش الطبي يتم استخدامه في القصور الكلوي الحاد و عدة أمراض أخرى.

وتستمر حصصه بين 12 إلى 24 ساعة فهي بطيئة عكس حصص غسل الكلى وعادة ما يتم تنفيذها يوميا.