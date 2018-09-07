سطيف.. حادث دهس يحول عرسا إلى مأتم

تحول عشية اليوم عرس بثنية الطين بلدية عموشة شمال ولاية سطيف إلى مأتم حقيقي بعد مقتل طفل تحت عجلات سيارة.

ولقي طفل بن ضيف محمد الامين مصرعه تحت عجلات سيارة أحد الضيوف الوافدين إلى العرس.

صاحب سيارة من نوع”بيجو 207″ هو ابن اخت العريس حسب مصادر النهار اون لاين.

و أكدت المصادر أن الطفل لفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى الجامعي سعادنة عبد النور متأثرا بقوة الصدمة حسب تقرير طبيب مختص.

فيما هو نفسه الامر الذي تضاربت فيه الأقوال بين الحضور وحيلولة الدرك الوطني دون رفع ملابسات الحادث.

وقد إبانت مصالح الدرك الوطني انزعاجها الكبير من تصرف أصحاب العرس الذين طمسوا اثار الدماء بغسلهم للمكان بالمياه.

التي كانت السبب المباشر في رفض وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف تسليم الجثة مع رخصة الدفن.

الى حين افضاء الجهات الأمنية محل الاختصاص رفع كل الأسباب الحقيقية والمكان الحقيقي لوفاة الطفل.

فيما يبقي اصحاب الماتم يطالبون السلطات المعنية بالاسراع في الإجراءات حتى يتمكنوا من دفن الطفل في القريب العاجل.