سطيف..حادث مرور يخلف قتيل بالطريق الوطني رقم 75 بعين عباسة

خلف حادث مرور خطير على الساعة 15 و20دقيقة، وفاة سائق شاب في عمر 29 سنة نتيجة اصطدام سيارة سياحية بشاحجة من الحجم الكبير (سيتروان ساكسو ترقيم ولاية وهرانx شاكمان) على مستوى الطريق الوطني رقم 75 بالمكان المسمى بوكحولة غرب بلدية عين عباسة.

وحسب مصادر من الحماية المدنية فإن فرق الحماية المدنية لوحدة عين آرنات تنقلت على جناح السرعة لاسعاف وانقاذ الجرحى.

فيما تم نقل جثة المتوفي إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي سعادنة عبد النور بسطيف.