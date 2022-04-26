سطيف..حادث مرور يودي بحياة شاب بفيرمة الريش شمال العلمة

لقي شاب يبلغ 16 سنة مصرعه،امسية اليوم، فيما أصيب شخص اخر يبلغ 17 سنة بجروج اثر حادث مرور وقع بين شاحنة من الحجم الصغير وسيارة تجارية ودراجة نارية.

ووقع هاذا الحادث حوالي ساعة قبل الافطار على مستوى الطريق الوطني رقم 77أ بالمكان المسمى فيرمة الريش شمال مدينة العلمة.

وتمثل هذا الحادث في اصطدام بين بين شاحنة من الحجم الصغير وسيارة تجارية ودراجة نارية.

ليلقى مرافق سائق الدراجة مصرعه في عين المكان، فيما اصيب سائقها بكسر في الساق وجروح.

هذا وتدخلت فرق النجدة لوحدة الحماية المدنية العلمة، لنقل الضحيتين إلى مستشفى الخثير صروب بالعلمة.

سطيف.. مختل عقليا يقتل ستيني بسيف “الساموراي” أمام مسجد بوخبلة بالعلمة

اهتزت مدينة العلمة في ولاية سطيف، قبل قليل، على وقع جريمة قتل شنعاء راح ضحيتها (ص.ش) يبلغ 61 سنة.

وذلك بعد ان تهجم عليه مختل عقليا بسلاح ابيض متمثل في سيف يقارب طوله المتر على حين غرة أمام مسجد حي بوخبلة.

وحسب مصادر النهار، فإن الضحية تلقى وابل من الضربات على مستوى الرأس والكتف والظهر، بالإضافة إلى بتر اصابع يده اليمنى.

إلى حد ان سقط صريعا في الوقت الذي تدخل فيه سكان الحي للامساك به، الا انه تمكن من الفرار الى وجهة مجهولة.

ليصل عناصر الحماية المدنية الى مكان الحادثة أين حاولوا توقيف النزيف وهم في طريقهم الى مستشفى صروب الخثير بمدينة العلمة.

زأضاف نفس المصدر ان الضحية لفظ انفاسه الاخيرة بالمستشفى رغم محاولة الجراحين انقاذه.

تجدر الاشارة أن الجاني المختل عقليا، معروف عليه حسب سكان الحي بالعنف وله سابقة في التهجم على امرأة أثناء مرورها على رصيف بيته العام المنصرم.

طالع ايضا: حجز أكثر من 47 ألف قرص “بريغابالين” في سطيف