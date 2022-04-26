سطيف..حادث مرور يودي بحياة شاب بفيرمة الريش شمال العلمة
لقي شاب يبلغ 16 سنة مصرعه،امسية اليوم، فيما أصيب شخص اخر يبلغ 17 سنة بجروج اثر حادث مرور وقع بين شاحنة من الحجم الصغير وسيارة تجارية ودراجة نارية.
ووقع هاذا الحادث حوالي ساعة قبل الافطار على مستوى الطريق الوطني رقم 77أ بالمكان المسمى فيرمة الريش شمال مدينة العلمة.
وتمثل هذا الحادث في اصطدام بين بين شاحنة من الحجم الصغير وسيارة تجارية ودراجة نارية.
ليلقى مرافق سائق الدراجة مصرعه في عين المكان، فيما اصيب سائقها بكسر في الساق وجروح.
هذا وتدخلت فرق النجدة لوحدة الحماية المدنية العلمة، لنقل الضحيتين إلى مستشفى الخثير صروب بالعلمة.
سطيف.. مختل عقليا يقتل ستيني بسيف “الساموراي” أمام مسجد بوخبلة بالعلمة
اهتزت مدينة العلمة في ولاية سطيف، قبل قليل، على وقع جريمة قتل شنعاء راح ضحيتها (ص.ش) يبلغ 61 سنة.
وذلك بعد ان تهجم عليه مختل عقليا بسلاح ابيض متمثل في سيف يقارب طوله المتر على حين غرة أمام مسجد حي بوخبلة.
وحسب مصادر النهار، فإن الضحية تلقى وابل من الضربات على مستوى الرأس والكتف والظهر، بالإضافة إلى بتر اصابع يده اليمنى.
إلى حد ان سقط صريعا في الوقت الذي تدخل فيه سكان الحي للامساك به، الا انه تمكن من الفرار الى وجهة مجهولة.
ليصل عناصر الحماية المدنية الى مكان الحادثة أين حاولوا توقيف النزيف وهم في طريقهم الى مستشفى صروب الخثير بمدينة العلمة.
زأضاف نفس المصدر ان الضحية لفظ انفاسه الاخيرة بالمستشفى رغم محاولة الجراحين انقاذه.
تجدر الاشارة أن الجاني المختل عقليا، معروف عليه حسب سكان الحي بالعنف وله سابقة في التهجم على امرأة أثناء مرورها على رصيف بيته العام المنصرم.
طالع ايضا: حجز أكثر من 47 ألف قرص “بريغابالين” في سطيف
تمكن أفراد الفرقة المتعددة المهام للجمارك بالمسيلة، بالتنسيق مع أفراد الجيش الشعبي الوطني، من إحباط عملية تهريب. كما أسفرت العملية من حجز 47.872 قرص مهلوس من نوع “بريغابالين” تركيز 300 ملغ.
في حين، ذكر بيان المديرية الجهوية للجمارك في سطيف، أن المهلوسات كانت مخبأة بإحكام في تجاويف وأجزاء مركبة نفعية.
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كما كشف مدير التشريع و التنظيم و الأنظمة الجمركية بالمديرية العامة للجمارك، عادل حابسة. أن مصالح الجمارك، تمكنت خلال سنة 2021. من حجز أكثر من 1.4 مليون قرص مهلوس.
و قال عادل حابسة في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن أعوان الجمارك قاموا خلال سنة 2021 بأكثر من 1200 عملية بالتنسيق مع مصالح الأمن. وذلك لوضع حد لعمليات التهريب التي تتم عبر الحدود.
وأشار في ذات السياق، أن مصالح الجمارك تمكنت من حجز 1.4 مليون قرص مهلوس. بالإضافة كذلك إلى حجز 500 ألف يورو وعدد معتبر من السيارات.
أما بخصوص التحصيلات الجبائية التي حققتها مصالح الجمارك خلال سنة 2021. كشف المسؤول أنها تجاوزت 1036 مليار دج مقابل 1000 مليار دج سنة 2020. وبشأن النظام المعلوماتي الجديد للجمارك. أكد حابسة الشروع فعليا في وضع هذا النظام الذي سيجعل الإجراءات الجمركية أكثر شفافية وأكثر سرعة. و يوجد المشروع حاليا في مرحلته الثانية بعدما تم الإنتهاء من إنشاء بنك المعلومات.
وأوضح في سياق ذي صلة، أنه يجري في إطار هذه المرحلة إيصال النظام المعلوماتي إلى جميع المصالح الجمركية على المستوى الوطني. وذلك بمعية مؤسسة إتصالات الجزائر التي تقوم بالإشراف على عمليات الربط عن طريق الألياف البصرية والاقمار الصناعية.