سطيف.. حجز أزيد من 17 ألف قرص “بريغابالين”

تمكنت الفرقة المتعددة المهام للجمارك بالمسيلة، التابعة لمفتشية أقسام الجمارك ببرج بوعريريج (إقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بسطيف)، من حجز 17.690 قرصًا مهلوسًا من نوع بريغابالين (تركيز 300 ملغ)، ذات منشأ أجنبي.

وحسب بيان لمصالح الجمارك، كمية الأقراص المهلوسة المحجوزة كانت مخبأة داخل مركبة سياحية تم توقيفها على مستوى حاجز جمركي نظامي.

أين تم حجز البضاعة ووسيلة النقل، مع تقديم المعني أمام الجهات القضائية المختصة.

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