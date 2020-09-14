سطيف: حجز أزيد من 1700 وحدة من المشروبات الكحولية

تمكنت مصالح الشرطة بأمن دائرة عين آزال، سطيف من حجز 1753 وحدة من المشروبات الكحولية الموجهة للبيع بطريقة غير شرعية.

وقد اطر العملية أفراد الشرطة القضائية، على إثر معلومات تفيد بتورط أحد الأشخاص في نقل وبيع المشروبات الكحولية بعين أزال.

واستغل المتهم في ذلك مركبة سياحية نفعية، أين تم وضع خطة عمل مكنت من توقيفها وسائقها بالمخرج الشرقي للمدينة.

وتم إخضاع المركبة للمراقبة والتفتيش القانوني، حيث ضبط على متنها 1753 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام موجهة للبيع.

وبعد استيفاء إجراءات التحقيق، أعدت الضبطية القضائية ملفا جزائيا ضد المتورط عن تهمة حيازة ونقل المشروبات الكحولية لببيع دون رخصة.

وقدم المتهم للجهات القضائية المختصة مع وضع كل المحجوزات تحت تصرف المصالح المعنية.