سطيف.. حجز أزيد من 3 قناطير لحوم بيضاء غير صالحة للاستهلاك

تمكن عناصر الأمن الحضري العاشر بسطيف، نهاية الأسبوع المنصرم، من حجز كمية من اللحوم البيضاء فاق وزنها 03.09 قنطار غير صالحة للاستهلاك البشري، بسوق عباشة عمار بمدينة سطيف.

العملية جاءت على إثر تنظيم عناصر الأمن الحضري العاشر، لخرجة ميدانية على مستوى سوق عباشة عمار وسط المدينة. لمراقبة المحلات التجارية ليتم حجز كمية من اللحوم البيضاء قدرت بــ 03.09 قنطار، حيث تبين أنها غير صالحة للاستهلاك البشري. كونها كانت معبأة في أكياس بلاستيكية وتنعدم لشروط النظافة والنظافة الصحية.

في سياق الإجراءات المعمول بها تم عرض الكمية المحجوزة ذات وزن 03.09 قنطار على الطبيب البيطري لدى المصالح المختصة. الذي أكد لنا أنها فاسدة وبالتالي عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.

بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، أعدت الضبطية القضائية ملف جزائي ضد المخالف أحيل بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة.

