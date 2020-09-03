سطيف: حجز أزيد من 6 قناطير شكولاطة

تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف من حجز كمية معتبرة من الشوكولاطة مجهولة المصدر قدر وزنها بــ 06 قناطير و20 كغ.

وحسب الخبر الوارد بإذاعة سطيف، فقد كانت الشكولاطة المحجوزة تنقل على متن مركبة نفعية من نوع هاربين.

وأفاد البيان أن المركبة لا تتوفر على نظام تبريد، كما تفتقر لأدنى الشروط لنقل مواد غذائية من هذا النوع.

وجاءت العملية إثر دورية رقابية تمت على مستوى نقطة المدخل الشرقي للمدينة، أين تم توقيف مركبة نفعية أخضعت للمراقبة.

وكانت الشكولاطة المحجوزة في ولاية سطيف لا تتوفر على أي بيانات أو وسم من شأنه أن يحدد مصدرها.

كما كانت تنقل دون احترام شروط الحفظ ، ليتم عرضها على الجهات المختصة التي أقرت عدم صلاحيتها للاستهلاك وأوصت بإتلافها.

وأنجز ملف جزائي ضد المخالف لنقل مادة غذائية أولية دون احترام الشروط، وانعدام بيانات الوسم التجاري، أرسل للجهات القضائية المختصة.