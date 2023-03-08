سطيف.. حجز أكثر من 29 ألف قرص “بريغابالين” على متن “تراكتور”

تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك في سطيف، بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي من إحباط عملية تهريب نوعية لأدوية. ذات خصائص مؤثرة عقليا تمثلت في 29069 قرصا مهلوسا من نوع “بريغابالين 300 ملغ”.

كما تم ضبط الأقراص المهلوسة “بريغابالين” بعد تفتيش دقيق لمقطورة جرار طريقي. حيث تم حجز البضاعة ووسيلة النقل المستعملة في التهريب مع توقيف المخالف وإخطار وكيل الجمهورية.

في حين، تكرس العملية تجند وتضافر جهود كافة أجهزة الدولة لدحض كل أنواع الجريمة. لاسيما تلك الماسة بالصحة والأمن العموميين.

30 سنة سجنا لتجار الكيف

وتضمن مشروع قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها تشديد العقوبات على كل من يثبت في حقه التورط بأي شكل فيها قد تصل إلى 30 سنة سجنا.

واكد وزير العدل أن مشروع القانون يقترح أحكاما تتعلق بوضع استراتيجية وطنية للوقاية يكلف الديوان الوطني لمكافحة المخدرات. وإدمانها بإعدادها بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية وفاعلي المجتمع المدني. إلى جانب تكفل الدولة بالدعم الطبي والنفسي للمدمنين وإعادة ادماجهم.

كما شدد النواب على ضرورة توفير كل العوامل الضرورية لدعم الاستراتيجية الوطنية للوقاية من هذا النوع من الجرائم.

وفي السياق ذات صلة، ثمّن الرئيس تبون محتوى مشروع قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع استعمالهما والاتجار غير المشروع بهما، لما جاء فيه من إجراءات تحصّن المجتمع من هذه الآفة، ليصادق مجلس الوزراء على مشروع هذا القانون، في نهاية النقاش.

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الرئيس تبون يثمن محتوى مشروع قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية