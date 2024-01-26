سطيف: حجز قرابة 10 آلاف قرص مهلوس

أوقف عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف بحر هذا الأسبوع. مروج مهلوسات يبلغ من العمر 33 سنة بحوزته قرابة 10 آلاف وحدة من المؤثرات العقلية.

تفاصيل القضية تعود لاستغلال عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف. لمعلومات بشأن نشاط إجرامي لأحد المسبوقين قضائيا يقوم بترويج المؤثرات العقلية بحي شعبي وسط مدينة سطيف. على إثر ذلك وضع عناصر التحري خطة ترصد ميدانية تكللت بتوقيف المشتبه فيه بحي 1292 مسكن. والتأكد من ممارسته لبيع المهلوسات بالحي الذي يقطن فيه.

بعد مداهمة المكان وتوقيف المروّج متلبسا بحيازة وبيع المؤثرات العقلية لعديد الشباب الذين يقصدون المكان. تم التنسيق مع النيابة المختصة بسطيف وتفتيش مسكن المشتبه فيه. حيث عثر عناصر التحقيق على كمية من دواء بريغابالين مخبأة بإحكام بإحدى زوايا المسكن العائلي قدرت بـ 9325 كبسولة ذات منشأ أجنبي. أدخلت إلى التراب الوطني عن طريق التهريب. إضافة إلى عائدات مالية إجرامية قدرت بـ 112000 دج.

بعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة بمحكمة سطيف. عن قضية حيازة وتخزين مؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة بغرض البيع.