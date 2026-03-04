 سطيف..حجز كميات كبيرة من السجائر والشمة و”معسل الفاخر”

تمكنت الفرق الجمركية التابعة لمفتشية أقسام الجمارك ببرج بوعريريج، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بسطيف، والمتمثلة في الفرقة المتنقلة ببرج بوعريريج والفرقة متعددة المهام بالمسيلة، من تنفيذ ثلاث عمليات متفرقة.

وأسفرت العملية عن حجز:

59.500 علبة سجائر أجنبية المنشأ (HP وEDGE)

22.500 وحدة من مادة الشمة

4.560 علبة معسل «الفاخر» أجنبي المنشأ

65 حزمة من ملابس الأطفال

وكانت البضائع مخبأة داخل شاحنتين ومركبة سياحية. كما تمّ حجز وسائل النقل المستعملة وتوقيف المتورطين وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.