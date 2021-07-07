سطيف: حجز ما يقارب نصف مليون مفرقعات

تمكنت مصالح أمن سطيف حجز ما يقارب النصف مليون وحدة من المفرقعات المستوردة عن طريق التهريب. والتي كانت موجهة للبيع بطرق غير شرعية. مع توقيف الشخص الذي تورط في نقلها على مستوى شارع “دبي” وسط مدينة العلمة.

وتندرج العملية ضمن الحملة الواسعة التي تشنها مصالح الشرطة في سبيل التصدي لظاهرة انتشار المفرقعات والألعاب النارية. وكل المواد الخطرة التي قد تضر بالمواطن خاصة فئة الأطفال. باعتبارها تلقى رواجا وإقبالا مع حلول بعض المناسبات الدينية، فضلا عن كونها تعكر صفو السكينة العامة.

وبعد أن كثفت مصالح الشرطة بسطيف جهودها الوقائية وعمليات المراقبة. تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالعلمة من حجز النصف مليون وحدة من المفرقعات المستوردة عن طريق التهريب. والتي كانت محملة متن مركبة تجارية، متوجهة الى الشارع التجاري “دبي” وسط مدينة العلمة.حيث تم حجزها وتوقيف الشخص الذي كان بصدد نقلها قصد عرضها للبيع بطرق غير شرعية. مع فتح تحقيق في القضية.