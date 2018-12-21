سطيف.. حجز نصف كيلوغرام من الكيف و 0.6 غرام من الكوكايين

حجز عناصر الشرطة بسطيف في عمليتين مفصلتين نصف كلغ من الكيف المعالج و 0.6 غرام من الكوكايين و20 قرصا من المؤثرات العقلية.

العمليتين قام بهما عناصر الضبطية القضائية وأسفرتا بالإضافة إلى ذلك على توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 و30 سنة.

العملية الأولى جاءت اثر استغلال معلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات وبعد تحديد هوية المشتبه به الذي تبين أنه ينحدر من أحدى ولايات غرب الوطن.

تم إعداد خطة مكنت من توقيفه في حالة تلبس و بحوزته أكثر من نصف كيلوغرام كيف معالج وكذا 20 قرصا من المؤثرات العقلية الصلبة.

واستكمالا للتحريات تمكن المحققون من تحديد هوية شخص آخر متورط في ذات القضية مع توقيفه وفقا.

أما العملية الثانية التي تعد سابقة من نوعها بسطيف فجاءت إثر دورية مراقبة في ساعة متأخرة من الليل بأحد أحياء عاصمة الولاية، حيث لفت الانتباه شخص مشبوه على متن مركبة تم توقيفها.

ولدى تفتيشها أبدى المعني مقاومة اتجاه قوات الشرطة ليتم توقيفه والتأكد من حيازته 0.6 غرام من الكوكايين، فتم تحويله إلى مقر المصلحة مع فتح تحقيق معمق في ملابسات القضية.