سطيف: حجز 11 ألف أورو بالمطار الدولي

تمكنت مصالح الجمارك الجزائرية بمفتشية أقسام الجمارك بسطيف، فرقة فحص المسافرين بمطار سطيف الدولي 08 ماي 1945. من حجز مبلغ من العملة الصعبة غير مصرح به، قدر بــ: 11.000 أورو .

واكتشفت مصالح الدرك المبلغ بعد المراقبة الجمركية عن طريق السكانير لأمتعة مسافرة قادمة من فرنسا. كان مخبأ بعلبة مناديل معطرة.

وحسب بيان من المديرية الجهوية للجمارك سطيف، فان عملية جاءت نتيجة الجاهزية القصوى لمصالح الجمارك الجزائرية للتصدي لكافة أشكال الجرائم العابرة للحدود لاسيما تلك التي تمس بالاقتصاد الوطني.