سطيف.. حجز 11.5 قنطار من اللحوم الحمراء فاسدة موجهة للإستهلاك

تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف خلال عمليتين منفصلتين، من حجز 11.5 قنطار من اللحوم الحمراء غير الصالحة للاستهلاك، موجهة لبعض المطاعم ومحلات القصابة.

وتمت العملية بعد تكثيف المراقبة من طرف أفراد مجموعة التطهير والنظافة بالمصلحة الولائية للأمن العمومي أين تم توقيف مركبتين نفعيتين محملتين بلحوم حمراء تفتقر لأدنى الشروط الصحية وتبدو عنها أثار التعفن.

وبعد المراقبة تبين عدم حيازة الناقلين لشهادة تثبت مصدر أو سلامة تلك اللحوم التي أخضعت للمراقبة الطبية البيطرية التي أكدت عدم صحتها للاستهلاك البشري ولا حتى الحيواني.

وأعدت الضبطية القضائية ملفا جزائيا ضد المخالفين عن تهمة نقل وبيع لحوم حمراء غير صالحة للاستهلاك، أرسل للجهات القضائية المختصة للبت فيها.