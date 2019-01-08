سطيف.. حجز 19 قنطارا من اللحوم وقنطارين من الأسماك الفاسدة

حجزت مصالح أمن ولاية سطيف 19 قنطارا من اللحوم البيضاء والحمراء وقنطارين من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك.

وأوضح خلية الإعلام والاتصال بمديرية أمن الولاية أن هذه الكمية المعتبرة تم ضبطها على متن مركبتين غير مهيأتين ودون احترام شروط الصحة والنظافة .

العملية أطرتها الضبطية القضائية لأمن دائرة صالح باي جنوب سطيف وتمت على إثر دورية مراقبة روتينية بوسط هذه المدينة.

حيث تم توقيف مركبتين، وبعد إخضاعهما للمراقبة تبين أن إحداهما كانت تحمل 19 قنطارا من اللحوم البيضاء والحمراء اتضح أنها غير مراقبة بيطريا في حين كانت الأخرى تنقل كمية قاربت القنطارين من الأسماك دون حيازة وثيقة أوشهادة تثبت صلاحيتها للاستهلاك.

وقد تم تحويل المركبتين إلى مقر المصلحة وعرض كمية اللحوم والأسماك ، المحجوزة على الطبيب البيطري الذي أٌقر أنها غير صالحة للاستهلاك البشري.

حيث عمدت مصالح الأمن فور ذلك على إتلافها بالتنسيق مع الجهات المختصة. وتم إعداد ملفين جزائيين ضد المخالفين و إحالتهما للجهات القضائية.