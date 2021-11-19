سطيف: حجز 19 قنطارا من حلوة الحلقوم مخلوطة في “بيطونيير”

تمكنت، نهاية الأسبوع، مصالح أمن ولاية سطيف من حجز 19 قنطارا من الحلوة المعروفة “بحلوة الحلقوم” غير الصالحة للإستهلاك.

وحسب المعلومات المتوفرة، فقد تم إنتاج هذه الحلوة داخل عتاد متسخ وغير صحي، بعد أن كانت موجهة للبيع بمختلف نقاط البيع بالجملة عبر الولاية.

وتندرج العملية في إطار الجهود الوقائية لمصالح الشرطة حرصا منها على ضمان سلامة تامة للمنتوجات المعروضة للبيع، كما جاءت العملية إثر استغلال معلومات تفيد بقيام صاحب ورشة متخصصة في تصنيع الحلوة المعروفة “بحلوة الحلقوم” بطرق وكيفيات غير سليمة، علما بأنه يحوز سجلا تجاريا يتيح له إنتاج هذا النوع من المواد.

وأضافت ذات المصادر، أنه وبعد تحديد مكان الورشة ومراقبتها رفقة ممثلي إحدى القطاعات الشريكة، تبين أن صاحبها يستعمل عتادا غير صحي خلال تحضير منتجاته. ويتعلق الأمر بوسيلتي خلط الإسمنت (Bétonnière) اللتان كانتا تستعملان لتحضير تلك الحلوة رغم كونها مصنوعة من الحديد المعرض للتآكل والأكسدة والصدأ. ناهيك عن إغفال جل شروط الصحة والنظافة اللازمتين داخل الورشة.

وحجزت مصالح الشرطة كمية هامة من الحلوى التي كانت جاهزة للتسويق وزنها 19 قنطارا، بعد أن صنعت في تلك الظروف. أين قامت مصالح الشرطة، بإتلاف الكمية المحجوزة بالتنسيق مع المصالح المختصة وأعدت ملفا جزائيا ضد المخالف.

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سطيف: تسمم 23 شخصا في وليمة عرس بحي بوخبلة بالعلمة

إستقبلت الاستعجالات الطبية بمستشفى صروب الخثير لمدينة العلمة ولاية سطيف في وقت سابق، 23 شخصا في حالة تسمم غذائي.

مصادر “النهار” أكدت أنه تم إحضار في حدود الساعة 6 صباحا، 23 شخصا، أصيبو بحالة تسمم غذائي، في وجبة عشاء لعرس بحي بوخبلة.

بالمقابل عاش المستشفى حالة طوارئ حقيقية. بعد ان ركنت العشرات من السيارات بشكل سريع ومفاجئ. بسبب شعور المصابين بآلام حادة على مستوى البطن وكذا الغثيان المصحوب بدوران في الرأس. الأمر الذي تسبب في هستيريا جماعية لكثرة المصابين مع مرافيقهم و جيرانهم.

من جهته أكد مسؤول بالمؤسسة الصحية، أنه تم تسريح كل المصابين، بعد 5 ساعات. أين أشرف الفريق الطبي المناوب على إخضاع الجميع للتحاليل الطبية وحقنهم بمسكنات الآلام .