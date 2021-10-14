سطيف: حجز 190 ألف وحدة من المفرقعات

تمكنت، مصالح أمن ولاية سطيف، وفي عشر عمليات متفرقة. من حجز ما يناهز الـ 190 ألف وحدة من المفرقعات والألعاب النارية الموجهة للبيع بطريقة غير شرعية.

وجاءت العملية، حسب البيان، بفضل الأنشطة الرقابية المشددة خلال هذه الفترة بالذات. من خلال تكثيف الدوريات الراكبة والراجلة وتنصيب نقاط مراقبة لمختلف المركبات والدراجات النارية المشبوهة.

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