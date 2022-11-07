سطيف: حجز 27 طن من أغذية الأنعام

تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، بولاية سطيف من حجز 27.5 طن من أغذية النعام.

وجاءت العملية في إطار تنفيذ مخطط عمل القيادة لمجابهة مختلف الظواهر خاصة المتعلقة بالندرة والمضاربة في مواد تغذية الأنعام والدواجن. أين تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسطيف من حجز ما يفوق 27.5 طن من أغذية الأنعام. تفوق قيمتها المالية 576000 دج على مستوى إقليم بلدية الرصفة. و عند تفتيش جرار طريقي بمقطورة نوع رونو المقتادة من طرف المسمى “س أ” البالغ من العمر 35 سنة. عثر على الكمية السالفة الذكر بعد التحقيق مع السائق تبيّن أنه لا يحوز على فواتير الشراء.