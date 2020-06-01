سطيف: حجز 4 قناطير من اللحوم الحمراء غير الصالحة للاستهلاك

تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف من حجز 4 قناطير من اللحوم الحمراء غير الصالحة للاستهلاك، بعد أن كانت موجهة للبيع بأحد محلات بيع اللحوم.

وحسب الخبر الوارد بإذاعة سطيف، العملية جاءت عقب دوريات رقابية، تمت على مستوى إحدى أسواق المدينة، أين تم ضبط مركبة غير مهيأة كان صاحبها يقوم بإنزال كمية هامة من اللحوم الحمراء.

وبعد المراقبة، تبين أن اللحوم بأنها لا تتوفر على الوسم ما يدل على أنها لم تخضع لأية مراقبة بيطرية.

بعد استكمال الإجراءات القانونية، أعدت الضبطية القضائية ملفا جزائيا ضد المخالف في شأن نقل لحوم الحمراء غير صالحة للاستهلاك حول للجهات القضائية المختصة للبت فيها.