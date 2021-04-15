سطيف: حجز 4 قناطير ونصف من اللحوم البيضاء

تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف من توقيف شخص، وحجز 4.5 قناطير من اللحوم البيضاء.

وقد كان ينقلها دون احترام شروط النظافة والنقل اللازمتين ودون حيازة شهادة طبية بيطرية تثبت مصدرها أو صحتها للاستهلاك البشري.

وأطر العملية أفراد مجموعة التطهير والنظافة بالمصلحة الولائية للأمن العمومي التابعة لأمن ولاية سطيف.

وجاءت إثر تنصيب نقطة مراقبة وسط المدينة، مكنت من توقيف مركبة نفعية.

وتبين بعد إخضاعها للمراقبة أنها محملة بكمية معتبرة من اللحوم البيضاء “دجاج” ناهز وزنها الـ 4.5 قنطار.

كما إتضح أن ناقلها لا يحوز أية وثيقة أو شهادة طبية بيطرية تثبت مصدرها أو مكان ذبحها أو حتى صحتها للاستهلاك الآدمي.

فضلا عن إنعدام أدنى شروط النظافة والنقل بسبب عدم تهيئة المركبة المستغلة للنقل.

وأعدت الضبطية القضائية بعد استكمال مختلف الإجراءات القانونية أعدت ملفا جزائيا ضد المخالف.

وهذا عن تهمة نقل لحوم بيضاء دون احترام شروط النظافة والنقل مع انعدام شهادة الطبيب البيطري.

وقد أرسل الموقوف إلى الجهات القضائية المختصة للبت في القضية.