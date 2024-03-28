سطيف: حجز 4.68 قنطار من اللحوم الفاسدة و4209 وحدة من مواد غذائية

تمكن عناصر الشرطة العامة التابعين لأمن ولاية سطيف ومختلف أمن الدوائر والحواضر خلال الخمسة عشر الأولى من شهر رمضان الكريم. من حجز 4.68 قنطار من اللحوم الفاسدة و4209 وحدة من مختلف المواد الغذائية غير صالحة للإستهلاك البشري كانت معروضة للبيع.

العملية جاءت عقب خرجات ميدانية مكثفة خلال الشهر الفضيل قام بها أفراد الشرطة العامة التابعين لأمن ولاية سطيف. مست عديد المحلات والفضاءات التجارية وأماكن التسوق من أجل الوقوف على الخروقات التي تمس بصحة المستهلك بالتنسيق مع المصالح المختصة. حيث أسفرت العمليات عن حجز كمية معتبرة من المنتوجات والمواد الغذائية قدرت بــ 4.68 قنطار من مختلف أنواع اللحوم البيضاء والحمراء الفاسدة. بالإضافة كذلك إلى 4209 وحدة من مواد غذائية وحلويات بعضها منتهي الصلاحية. وبعضها الآخر غير صالح للاستهلاك بسبب مخالفة شروط الحفظ والنظافة كانت معروضة للبيع.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق تم إنجاز ملفات جزائية ضد المخالفين بخصوص القضايا. أحيلوا إلى النيابة المحلية للبت فيها بالموازاة مع إتلاف المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.