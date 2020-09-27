سطيف: حجز 500 قنطار من العدس منتهي الصلاحية منذ 3 سنوات

أخبار الجزائر
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سطيف: حجز 500 قنطار من العدس منتهي الصلاحية منذ 3 سنوات
بقلم نسرين محفوف

حجز أمن سطيف بدائرة عين ولمان ما يفوق 500 قنطار من العدس، كانت معبأة داخل 2000 كيس، موجهة للإستهلاك البشري.

العملية جاءت بفضل معطيات أوردها أحد المواطنين عبر الرقم الأخضر 1548 مفادها قيام تاجر بتخزين عدس منتهي الصلاحية.

وكان التاجر سيهم ببيع البقول الجافة، وتوجيهها للإستهلاك البشري، الأمر الذي قد يعرض المواطن لمخاطر صحية جد محتملة.

وتمكن أفراد فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين ولمان من تحديد مكان تخزينها ومداهمته بعد الحصول على إذن النيابة.

وسمح التفتيش بتأكيد المعلومات الواردة، علما بأنها بقول جافة إنتهت صلاحيتها منذ شهر نوفمبر 2017  .

وأعدت الضبطية القضائية ملفا جزائيا ضد المخالف، مع حجز السلع ووضعها تحت تصرف المصالح المختصة.


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