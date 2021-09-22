سطيف: حجز 6 آلاف وحدة عصير غير صالحة

تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف ممثلة بأفراد مجموعة النظافة والتطهير التابعة للمصلحة الولائية للأمن العمومي. من حجز قرابة الــ 06 ألاف وحدة من مشروب العصير المعلب منتهي الصلاحية. الموجه للبيع وسط فئة الأطفال وهذا تزامنا والدخول المدرسي.

وجاءت العملية إثر ورود معلومات تفيد بقيام صاحب محل للجملة. يختص في بيع المشروبات الغازية والعصائر بتسويق مشروب على شكل عصير معلب صغير الحجم منتهي الصلاحية. حيث سمح تدخل أفراد الشرطة خلال عملية رقابية من تأكيد صحة تلك المعلومات. مع حجز كمية معتبرة من تلك العصائر التي ثبت بأنها منتهية الصلاحية كان صاحبها بصدد إعدادها للتسويق والتوزيع.

حيث تم على الفور حجزها وإتلافها بمؤسسة الردم التقني بسطيف. مع إعداد ملف جزائي ضد المخالف، أرسل للجهات القضائية المختصة من أجل البت فيه.