سطيف: حجز 670 كلغ من عجينة البيتزا والطماطم والمكملات الغذائية الفاسدة

تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف ممثلة بمجموعة النظافة و التطهير التابعة للمصلحة الولائية للأمن العمومي. من حجز كمية معتبرة من المواد الأولية التي تدخل في تحضير “البيتزا“.

وحسب بيان من خلية الأمن والاتصال التي أكدت ان العملية شملت 368 كلغ من العجينة غير الصالحة للاستهلاك. 250 كلغ من الطماطم الفاسدة، 60 كلغ من المكملات الغذائية مجهولة المصدر التي لا تتوفر على أي وسم التجاري.

كما أضافت ذات الجهة أن العملية أطرها أفراد مجموعة التطهير والنظافة بالمصلحة الولائية للأمن العمومي. التابعة لأمن ولاية سطيف بالتنسيق مع مصلحة الوقاية والتنظيم الصحي لبلدية سطيف. التي جاءت عقب دوريات رقابية قادت أفرادها إلى حي الهضاب. أين تم الوقوف على قيام صاحب مستودع بتحضير ” البيتزا ” وتوزيعها على المقاهي.

وأثبتت المعاينة الأولية بأن الفضاء لا يصلح لهذا النوع من الأنشطة لعدم توفره على أدنى شروط الصحة والنظافة. ليتم التأكد بأن الأمر يتعلق بنشاط غير شرعي.

وتم حجز كمية هامة من العجينة المتعفنة بوزن 368 كلغ. كمية هامة من الطماطم التي كانت هي الأخرى في درجة متقدمة من التعفن لانتشار الفطريات بها. إلى جانب كمية هامة من المكملات الغذائية مجهولة المصدر.

بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، بما فيها التأكد من أن كل تلك المواد غير صالحة للاستهلاك. وهذا بعد عرضها على المختصين مع إتلافها، أعدت الضبطية القضائية ملفا جزائيا ضد المخالف.