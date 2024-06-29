سطيف: حجز 7 قناطير ونصف من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك البشري

تمكن عناصر مجموعة التطهير التابعة للمصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية سطيف. من حجز كمية من اللحوم البيضاء قدر وزنها بـ 07 قنطار و 41 كلغ غير صالحة للاستهلاك البشري. كانت معروضة للبيع على مستوى محل تجاري “قصابة” بالسوق الشعبي (عباشة عمار).

العملية جاءت على إثر خرجة ميدانية نظمها أفراد فرقة التطهير مست مختلف الفضاءات التجارية. حيث لفت انتباههم محل قصابة يعرض صاحبه كمية من اللحوم البيضاء يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.

وبالتنسيق مع الجهات المختصة تم حجز كمية من اللحوم البيضاء قدر وزنها إجمالا بــ 7 قنطار و 41 كلغ. لا يحوز صاحبها البالغ من العمر 40 سنة على شهادة الطبيب البيطري مع انعدام شروط النظافة و النظافة الصحية. وانعدام الوسم التجاري المصالح المختصة أكدت أن الكمية المحجوزة.