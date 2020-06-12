سطيف: حجز 74 قنطارا من المادة الأولية لصناعة “الشمة” المقلدة

تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف من 74 قنطار من “أوراق التبغ ” التي تدخل في تصنيع مادة “الشمة المقلدة”.

وحسب الخبر الوارد بإذاعة سطيف، فقد تم توقيف شخص متورط في نقل هذه المواد.

وقد حجزت المصالح ذاتها أيضا 120 ألف كيس فارغ سعة 30 غ مهيأ للتعبئة يحمل علامات تجارية وهمية.

كما قامت بحجز 12 وحدة أسطوانة تغليف كبيرة الحجم، وزنها حوالي 240 كغ، مع توقيف شخص تم تحويله إلى مقر المصلحة وفتح تحقيق معمق في ملابسات القضية.

وجاءت العملية، عقب استغلال معلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص بتخزين كمية من أوراق التبغ في مستودع موجود بمقر إقامته.

وعلى الفور تم وضع خطة عمل سمحت بتحديد هوية ومكان إقامة المشتبه فيه.

وبعد التنسيق مع النيابة المحلية، تم الحصول على إذن بالتفتيش، حيث تم على إثره مداهمة المستودع أين تم اكتشاف الكمية المحجوزة.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تم إعداد ملف جزائي ضد المتورط عن تهمة حيازة أوراق التبغ التي تدخل في صناعة مادة الشمة المقلدة، وكذا جنحة تقليد علامة تجارية.