سطيف: حجز 8 قناطير من حلويات تقليدية غير صالحة بعين أرنات

حجز أفراد أمن دائرة عين أرنات نهاية الأسبوع الفارط 08 قناطير من حلويات تقليدية معروفة برواجها خلال شهر رمضان المعظم. بسبب عدم احترام صاحبها إلزامية النظافة والنظافة الصحية.

العملية جاءت إثر تنظيم نقطة مراقبة من قبل أفراد الشرطة العامة بالمصلحة بالمدخل الشرقي للمدينة. حيث تم توقيف مركبة نفعية وإخضاعها للمراقبة ليتبين أنها محملة بكمية معتبرة من الحلويات التقليدية. بلغ وزنها الإجمالي 08 قناطير.

المعاينة الأولية لأفراد الشرطة للحلويات المحجوزة بينت أنها مجهولة المصدر ومنقولة في ظروف غير ملائمة مع عدم احترام الشروط الصحية. ليتم حجزها وعرضها على المصالح المختصة التي أكدت على وجوب إتلاف الكمية المحجوزة كون صاحبها لم يحترم إلزامية النظافة والنظافة الصحية.

بعد استكمال إجراءات التحقيق تم إنجاز ملف جزائي ضد المخالف أرسل إلى الجهات القضائية مع إتلاف المحجوزات بالتنسيق مع المصالح المختصة.

/div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور