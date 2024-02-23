سطيف: حجز 8.74 قنطار من “الدجاج” غير صالح للإستهلاك

تمكنت مجموعة العمران و حماية البيئة بأمن ولاية سطيف من حجز كمية من اللحوم البيضاء قدر وزنها بـ 08.17 قنطار و57.3 كلغ. من أحشاء الدجاج غير صالحة للاستهلاك. كان صاحبها بصدد توزيعها على قصابات وسط مدينة سطيف.

العملية قام بها أفراد مجموعة العمران وحماية البيئة بالمصلحة الولائية للأمن العمومي. أثناء خرجة ميدانية تم خلالها نصب نقطة مراقبة فجائية مكنت من توقيف مركبة نفعية. حيث كشفت عملية المراقبة أنها معبأة بكمية معتبرة من اللحوم البيضاء وأحشاء الدجاج كان صاحبها يهم بتوزيعها على مستوى بعض قصابات وسط المدينة. كما تبين أن الكمية المحجوزة مجهولة المصدر كون صاحبها لا يحوز على شهادة المعاينة البيطرية.

كما تم بعد التنسيق مع المصالح البيطرية المختصة بمديرية المصالح الفلاحية، التأكد من أن الحمولة الكاملة والمقدرة بـ 8.17 قنطار من الدجاج وكمية أخرى من أحشاء الدجاج. التي قدرت بــ 57.3 كلغ غير صالحة تماما للاستهلاك البشري، وعليه تم حجزها وإتلافها.

بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، أعدت الضبطية القضائية ملفا جزائيا ضد المخالف أحيل إلى الجهات القضائية المختصة.