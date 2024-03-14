سطيف: حجز 9.68 قنطار من الدجاج الفاسد

تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف من حجز كمية من اللحوم البيضاء قدر وزنها بـ 9.68 قنطار غير صالحة للاستهلاك البشري. كانت تنقل على متن شاحنة نفعية وسط مدينة سطيف.

العملية جاءت عقب خرجة ميدانية نظمها أفراد مجموعة العمران وحماية البيئة بالمصلحة الولائية للأمن العمومي، مست مختلف الفضاءات وأماكن التسوق، حيث تم توقيف مركبة نفعية تبين أنها معبأة بكمية معتبرة من اللحوم البيضاء “دجاج” كان صاحبها بصدد توزيعها عبر مختلف المحلات بمدينة سطيف.

أفراد المجموعة قاموا بعرض الكمية المحجوزة والمقدرة بــ 9.68 قنطار على الجهات المختصة. التي أكدت أنها غير صالحة للاستهلاك البشري، ليتم حجزها وإتلافها فورا.

بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، أعدت الضبطية القضائية ملفا جزائيا ضد المخالف أحيل إلى الجهات القضائية المختصة.