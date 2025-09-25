سطيف.. حريق في سوق الجملة للخضر والفواكه MaGros بعين السفيهة

اندلع حريق، سهرة اليوم، في سوق الجملة للخضر والفواكه MaGros بعين السفيهة، جنوب مدينة سطيف.

وحسب بيان للحماية المدنية، تدخلت الوحدة الرئيسية سطيف وثلاثة مراكز أخرى على الساعة 22:00 لإخماد حريق، شبّ في أحد أجنحة السوق الجهوية للخضر والفواكه.

وأضاف البيان أن الحريق نشب في أحد المحلات بالجناح رقم 6 وانتقل إلى غطائه، وتمت السيطرة التامة عليه وإخماده دون تسجيل إصابات بشرية.

كما نجحت الحماية المدنية في حماية باقي الجناح الذي يتربع على مساحة حوالي 3000 متر مربع وباقي الأجنحة الخمسة الأخرى ومرافق المؤسسة.

وتسبب في احتراق بعض السلع وجزء من الغطاء بمدخل الجناح رقم 6.

العملية تم تسخير لها 5 شاحنات إطفاء، شاحنة سلم ميكانيكي، شاحنة لتوفير الإضاءة، 3 سيارت للإسعاف.