سطيف: حريق منزل بحي الحضري لعوازقة يستبب في وفاة امراة وابنيها 

تدخلت فرق الحماية المدنية لوحدة العلمة على الساعة 14و50د من نهار اليوم لحريق في منزل بحي لعوازقة بلدية بازر الصخرة.

تم خلاله إسعاف وإجلاء أم 25سنة وابنيها 4 و2 سنة في حالة غيبوبة إلى استعجالات مستشفى العلمة بسبب استنشاق الدخان الكثيف والسام. واخماد الحريق الذي نشب في المرآب المتصل بالمنزل بالطابق الأرضي ومنعه من الانتشار والذي تسبب في احتراق فراش صوفي وأريكة وعجلات مطاطية.

أكدت مصالح المستشفى وفاة ضحايا هذا الحريق. كما ان العملية تمت بحضور مصالح الأمن الوطني.