سطيف: حريق يتلف ما يقارب 200 هكتار من المساحات الغابية

ببلديتي قنزات وحربيل شمال سطيف

أكد المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية لولاية سطيف “النقيب أحمد لعمامرة” لنهار أون لاين، بأن الحريق نشب في بداية الأمر بمنطقة برج زمورة التابعة لولاية برج بوعريريج، المحاذية لبلديتي قنزات وحربيل ولاية سطيف.

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التي امتدت لهما ألسنة النران على اعتبار أن الغطاء الغابي وتواجد الأحراش يجعل منها منطقة واحدة.

بالإضافة إلى الظروف الجوية وهبوب رياح جنوبية حارة وكذا ارتفاع المحسوس في درجة الحرارة ساعدت على انتشار الحريق على

طول الطريق الوطني رقم 76 الرابط بين ولايتي سطيف وبرج بوعريريج.

ما تسبب في إتلاف ما يقارب 200 هكتار من أشجار البلوط الأخضر والصنوبر الحلبي.

كما أكد السيد لعمامرة احمد الحريق تسبب أيضا في خسائر في الحيوانات سيما المواشي و أخرى خيول ناهيك سقوط أسلاك وحرق أعمدة كهربائية ريفية.

مضيفا أنه وبفضل تسخير وحدات الحماية المدنية التابعة لبلديتي قنزات وبوقاعة المدعومة بعناصر محافظة الغابات والرتل المتنقل التابع لولاية برج بوعريريج.

وكذا الرتل المتنقل لولاية سطيف الذين تدخلو لأجل إخماد ألسنة اللهباستطاعو محاصرة الحريق الذي كاد أن يجهز على منازل وإسطبلات ساكنة تلك المناطق.

تجدر الإشارة ان عملية إخماد الحريق لا تزال متواصلة إلى غاية ساعات متأخرة من مساء نهار اليوم.

في حين تبقى فرق أخرى متربصة بالغابات المجاورة تحسبا لاندلاع حرائق في أماكن أخرى محاذية لمكان الحريق.