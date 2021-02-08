سطيف: دفع الشطر الثاني من المنحة المخصصة لأصحاب المهن والناقلين المتضررين من كورونا

أشرف والي سطيف على سير عملية دفع الشطر الثاني من المنحة المالية المخصصة لأصحاب المهن والناقلين المتضررين من كورونا .

وتقدر المنحة المالية بـ 60 ألف دينار، وهي العملية التي ستمس 9.570 مستفيد.

وأكد الوالي بأن العملية تسير بوتيرة جيدة إلى غاية الانتهاء من تسديد كافة المنح إلى مستحقيها.

حيث تم توفير العدد الكافي من الاعوان لتسهيل العملية في ظل احترام البروتوكولات الصحية .

وأكد بأن هذه الإجراءات تندرج ضمن آليات مرافقة السلطات العمومية لكافة المتضررين من الجائحة ومساندتهم لغاية تجاوز هذا الظرف الصحي.