سطيف: دفع المنحة المالية المخصصة للتجار والحرفيين المتضررين من تدابير الحجر الصحي

أشرف والي ولاية سطيف، كمال عبلة، على انطلاق دفع المنحة المالية المخصصة للتجار والحرفيين المتضررين من تدابير الحجر الصحي.

وحسب بيان ولاية سطيف، تم توزيع المنحة والمقدرة بـ 30 ألف دينار، رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي بمقر خزينة الولاية.

وأكد والي ولاية سطيف بأن هذه الإجراءات تندرج ضمن آليات مرافقة السلطات العمومية لكافة المتضررين من هذه الجائحة ومساندتهم.

كما حث والي ولاية سطيف القائمين على عملية توزيع المنح، بضرورة احترام البروتوكولات الصحية لاسيما عمليات التعقيم، التباعد الجسدي، ارتداء الكمامة.

ودعا والي ولاية سطيف الى السهر على تنظيم عملية الدفع وفق مقتضيات الظرف الصحي الراهن، والمتعلق بالوقاية من وباء كورونا.