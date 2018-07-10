سطيف.. ذبح 72 رأس ماشية لتطويق انتشار وباء الحمى القلاعية

طمأن مفتش البياطرة التابع للمصالح الفلاحية للولاية أن عدد إصابات الوباء المسجلة أمس والمحصية رسميا بـ72 اصابة على مستوى أربع مناطق من الجهة الشمالية عين الروى وبني ورتيلان والجنوبية بئر العرش وأولاد صابر قجال، هي نفسها اليوم

وأنه تم ذبح ونحرها كليا برخص صحية، مظيفا أن المصالح الفلاحية هي بصدد التفاوض مع والي الولاية لمراقبة وتحديد حركة المواشي ورؤوس الابقار بنظام أمني مرخص بوثيقة رسيمية من طرف البياطرة،

وعن إمكانية غلق أسواق الماشية ونحن عشية عيد الأضحى المبارك بسؤال موجه من النهار تي في عبر الهاتف أكد أن هذا الإجراء يبقى رهن تطورات الوضع الصحي للثروة الحيوانية،

وحسب تقيد الفلاحين بالنصاءح واحترام الخطة الأمنية الصحية في تنقل رؤوس الابقار كما هي تبقى من صلاحيات والي الولاية.