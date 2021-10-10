سطيف..رب أسرة يقتل أمه وأخته بحي القصرية بطعنات خنجر

أقدم رب اسرة (ح.خ)عشية اليوم يبلغ 40 سنة، على جريمة قتل شنعاء راح ضحيتها الأم والأخت بحي القصرية وسط مدينة سطيف.

وحسب مصادر “النهار اون لاين”، فإن الجريمة ارتكبها الابن الجاني، في حق أمه وأخته باستعمال خنجر كان يدسه في جيبه.

وعند قدومه الى البيت العائلي صدته العائلة محاولة عدم السماح له بالدخول، وهو الذي يقيم مع عائلته الصغيرة بذراع الميعاد بعين ولمان.

ليتمكن من الدخول بعدما ترصد لهم، اين راح يطعن في امه التي أرداها قتيلة بعين المكان ولحق بأخته العرجاء التي لها اعاقة حركية على مستوى الرجل ليطعنها هي الأخرى بعدة طعنات.

اين لفظت انفاسها الاخيرة وهي في طريقها الى المستشفى، فيما هرب الأب المسن الى غرفته وأغلق الباب خوفا من ابنه الذي دخل في حالة هستيرية وهو يصرخ.

الى ان تدخلت الشرطة التي أمسكت بالجاني بعدما لاذ بالفرار الى وجهة مجهولة، كما أكد نفس المصدر أن الجاني يعرف عليه الهدوء ويمتهن مهنة البناء وقد استقل ببيته العائلي منذ ان تزوج.