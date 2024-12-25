الوطني سطيف : رجل يعتدي على أفراد عائلته بسـ.لاح أبيض بقلم قناة النهار نشر في 25 ديسمبر 2024 - 13:19 شارك غرِّد أرسل 278 0 سطيف : رجل يعتدي على أفراد عائلته بسـ.لاح أبيض إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/EJ0OY اقرأ أيضا 30 سنة .. تسعيرات المحاشر لم تتغير الوطني 16 ديسمبر تصل لـ9 أمتار.. أمواج جد عالية بهذه الولايات غدا الوطني 07 ديسمبر بعد توقف لثلاث سنوات "إيني"الجزائر تستعد للعودة إلى إنتاج أجهزة التلفاز الوطني 22 ديسمبر بالصور..رئيس جنوب إفريقيا يزور القاعدة المركزية للإمداد بالناحية العسكرية الأولى الوطني 07 ديسمبر عطاف يشيد بالعلاقات بين جنوب إفريقيا والجزائر في الدورة السابعة للجنة الثنائية العليا للتعاون بين البلدين الوطني 05 ديسمبر خُطة لتحقيق الإكتفاء الذاتي في شعبة الحليب بالجزائر الوطني 16 ديسمبر برد شديد وعودة الأمطار بهذه الولايات يوم الجمعة الوطني 17 ديسمبر بالصور.. تدشين المدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية الوطني 07 ديسمبر هذا جديد مسابقة التوظيف بوزارة الداخلية الوطني 08 ديسمبر لقاء الحكومة مع الولاة يومي 24 و25 ديسمبر.. بشعار "الجماعات المحلية قاطرة التنمية الوطنية" الوطني 23 ديسمبر