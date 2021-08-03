“سطيف ستتدعم بـ 11 محطة لإنتاج الأ كسجين.. قريبا”

في انتظار منح وزارة الصناعة الصيدلانية الرخص للاستيراد، رئيس غرفة الصناعة والتجارة الهضاب يؤكد:

رئيس مجمّع ملبنة “صومام” يسلّم صكا بنكيا لمستشفيي عين آزال وبني ورثيلان

كشف رئيس غرفة الصناعة والتجارة الهضاب لولاية سطيف، علي منصوري، بأن مستشفيات الولاية ستتدعم بـ 11 محطة لإنتاج الأكسجين قريبا، وذلك في إطار مبادرات رجال الأعمال المحليين والوطنيين.

وخلال حلوله ضيفا على إذاعة سطيف الجهوية، أفاد علي منصوري بأن المستشفيات المعنية بهذا الدعم تتمثل في المستشفى الجامعي سطيف، قطب طب الأطفال في “كعبوب”، مستشفيات “عين الكبيرة، عين آزال، عين ولمان، بوڤاعة، العلمة، بني ورثيلان، العلمة وبني عزيز”، بالإضافة إلى 6 مولدات أوكسجين استستورد من طرف غرفة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع المتعاملين الاقتصاديين، ومولّدين سيتم استيرادهما من طرف متعامل اقتصادي، ومولدين تم تمويلهما من طرف رئيس مجمع ملبنة “صومام”، لونيس حميطوش، ومحطة صغيرة من قبل أحد رجال الأعمال، مشيرا إلى أنه الغرفة تحصلت على الرخص

بالاستيراد من وزارة التجارة، في انتظار الحصول على رخصة من وزارة الصناعة الصيدلانية .

كما كشف علي منصوري بأن هذه العملية صعبة، خاصة طول آجال الطلبات الذي يحول دون الإسراع في العملية لخصوصية المعدات، وكذا الطلب العالمي المتزايد عليها بسبب الجائحة، مع العلم أن المصانع العالمية تشترط على الأقل 3 أسابيع إلى غاية 6 أسابيع بعد إصدار الطلبية لتوفير المعدات، بالإضافة إلى مشكل الشحن، وهذا ما صعب العملية لحد الآن، خاصة وأن العمل تحت ضغط كبير مع ضيق الوقت والطابع الاستعجالي لهذه العمليات بهدف إنقاذ الأرواح.

كما أكد رئيس الغرفة، بأن شركة النقل الجوي للبضائع للخطوط الجوية الجزائرية، لم ترد على طلبهم لشحن المعدات منذ أكثر من 5 أيام، رغم مراسلاتهم العديدة واتصالاتهم بمسؤوليها، حيث أفاد بأنهم بصدد التواصل مع الخطوط الجوية التركية لاستكمال العملية معها، وأن غلاء أسعار الشحن لهذه الأخيرة والتي تتجاوز في بعض الأحيان ثمن المولدات، مضيفا بأن مؤسسة كبرى في سطيف اقتنت مولدين للأكسجين من بلجيكا سيصلان خلال أيام، كما أن المتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال بالولاية على استعداد تام للتكفل بكافة مصاريف العملية مهما بلغ حجمها، وذلك بهدف المحافظة على صحة المواطنين.

للإشارة، فقد استلم، صباح أول أمس، مدير مستشفى عين آزال ومدير مستشفى بني ورثيلان بولاية سطيف، صكا بنكيا بقيمة مالية تزيد عن 2 مليار سنتيم

لكل مستشفى، من مدير ملبنة “الصومام”، حميطوش لونيس، وذلك بمكتبة في بجاية، في إطار تدعيم المؤسسات الاستشفائية لاقتناء مولدات الأكسجين، حيث أكدت مؤسسة ملبنة “الصومام” في بيان لها، عن تدعيمها لـ 22 مستشفى عبر 13 ولاية من الوطن، على غرار عين تيموشنت، بجاية، تيزي وزو، تيبازة، العاصمة، البويرة، بشار، سكيكدة، أم البواقي، الجلفة، خنشلة، المغير، وسطيف، كما ستساعد عملية اقتناء مولدات المستفيات على تخفيف حدة الطلب على مادة الأكسجين التي تعيشها المستشفيات خلال هذه الأيام، بسبب تزايد الطلب على هذه المادة الضرورية لمرضى “كورونا”.