سطيف.. سقوط عشريني بين الصخور في شلالات واد البارد

تدخلت فرق الحماية المدنية قبل عصر اليوم لأجل حادث سقوط شاب بين الصخور على حافة مجرى الواد بشلالات اولاد عياد بلدية وادي البارد شمالي سطيف.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن الضحية شاب يبلغ من العمر 21 سنة تعرض لإصابة في الركبة وجرح في الرأس.

وقد تم إسعافه ونقله إلى استعجالات العيادة الصحية عموشة، بعد وصول دعم فرقة البحث والإنقاذ في الأماكن الوعرة للوحدة الرئيسية للحماية المدنية سطيف.

وتمت العملية بحضور رئيس البلدية ورئيس وحدة الحماية المدنية عموشة بالنيابة وبالتعاون مع مصالح الدرك الوطني وبعض المواطنين ورفقاء الضحية.