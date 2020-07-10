سطيف: سقوط مميت لشاب من الطابق السادس بحي “ليتور” وسط المدينة

تدخلت مساء اليوم، فرقة الحماية المدينة لحي تبينت، على إثر سقوط شاب عمره 27 سنة، من الطابق السادس لعمارة بحي “ليتور” وسط مدينة سطيف.

وحسب مصادر النهار اون لاين أن قوة الارتطام على الأرض جعل الضحية يلفظ أنفاسه الأخيرةبعين المكان، متأثرا بجروحه البليغة سيما التي أصيب بها على مستوى الرأس.

ما جعل رجال الحماية يرسمون بالطباشير وضعيته التي وجدوه عليها، ومن تم نقله جثة هامدة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سعادنة عبد النور بسطيف. فيما فتحت مصالح الشرطة القضائية التابعة لامن ولاية سطيف تحقيق حول ملابسات الحادث.