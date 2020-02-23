سطيف.. سكان بني عزيز يحتجون لعدم إفتتاح مستشفى بالمدينة

قام صباح اليوم الأحد، العشرات من سكان دائرة بني عزيز في سطيف، بوقفة احتجاجية أمام مقر الدائرة، احتجاجا على عدم افتتاح مستشفى 60 سرير بالمدينة.

واستنكر المحتجون، عدم تجسيد الوعود التي قدمها المسؤولين فيما يخص افتتاح مستشفى 60 سرير بمدينة بني عزيز، وهي الوعود التي سئم ومل منها المواطنون طيلة 7 سنوات الماضية.

وكان آخر هذه الوعود، من والي الولاية، محمد بلكاتب، خلال زيارته الأخيرة إلى بلدية بني عزيز، في 24 سبتمبر الماضي.

أين وعد سكان البلدية، بالتكفل الشخصي بهذا الملف، ومحاولة فتح هذا المستشفى في القريب العاجل، لكن لا شيء تحقق، إلى غاية اليوم وبقيت دار لقمان على حالها على حد تعبيرهم.

وكانت الوقفة حضارية وسلمية أمام مقر الدائرة، رغم غياب رئيس الدائرة، بحجة تواجده في اجتماع مع والي الولاية.

وضرب المحتجون موعدا آخر لوقفة أخرى في نفس المكان والتوقيت، لتجديد مطلبهم واسماع صوتهم للسلطات المعنية بضرورة فتح المستشفى في أقرب الآجال.