سطيف: سيارة هاربين تقتل طفلا دهسا أمام مدرسة 5 جويلية بقجال

تعرض الطفل عيادي لقمان لحادثة دهس من طرف سيارة من نوع هاربين بالمدخل الشمالي لقجال مركز بالقرب من القاعة الرياضية، وامام مدرسة 5جويلية قبيل صلاة العشاء.

وحسب مصادر النهار اون لاين فان الضحية تم نقله للمستشفى من طرف مصالح الحماية المدنية لقجال،اين ثبت أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجروح بليغة.

في حين فتحت فرقة الدرك الوطني محل التخصص الإقليمي تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث .

للإشارة و بعد إعادة تهيئة هذه الطريق شهدت عدة حوادث بعد نزع الممهلات والتماطل في إرجاعها ، مما شكل خطر كبير على السكان وخاصة ابتدائية 5 جويلية المحاذية للطريق.

كما اكد نفس المصدر أن سكان البلدية استنفروا لمطالبة السلطات المحلية لوضع ممهلات لمحاربة ظاهرة استعمال السرعة داخل الوسط الحضري سيما أصحاب هذا النوع من المركبات التي باتت تهدد حياة المارة في كل لحظة.