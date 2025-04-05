سطيف.. شاب يقتل صديقه بطريقة بشعة في العلمة

اهتزت مدينة العلمة ولاية سطيف، في منتصف الليل على وقع جريمة شنعاء بمشتة السمارة، راح ضحيتها شاب (ب.لع) يبلغ من العمر 27 سنة يقطن بحي بوخبلة.

وحسب من أورد الخبر لـ “النهار”، فإنّ الجاني هو صديق الضحية مسبوق قضائيا دار بينهما خلاف انتهى بشجار عنيف. أين قام الجاني باخراج سكين وأقدم على بتر أوتار رجلي صديقه حتى يمنعه من التحرك أو الهرب. ومن ثم أجهز عليه بدم بارد بطعنة قاتلة على مستوى البطن أردته قتيلا بعين المكان.

فيما تولّت الحماية المدنية نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية صروب الخثير بالعلمة.

كما أكد مصدر آخر، أن الجاني تم التعرف عليه من طرف فرقة الدرك الوطني التابعة لكتيبة العلمة. التي تمكنت من توقيفه في ظرف وجيز وهي الآن بصدد إنجاز ملف جزائي ضده لمتابعته بارتكابه لجناية القتل العمدي بالسلاح الأبيض مع سبق الإصرار والترصد.

في انتظار تقديمه أمام الجهات القضائية، تبقى القضية للمتابعة.

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